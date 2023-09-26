Levent Gültekin için istenen ceza belli oldu

Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma açılan gazeteci Levent Gültekin için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

KAYNAK: İHA
Levent Gültekin için istenen ceza belli oldu

Gazeteci Levent Gültekin hakkında Halk TV’de bir program sırasında söylediği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gültekin’in 4 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi.

Gazeteci Levent Gültekin hakkında Halk TV’de bir program sırasında söylediği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mağdur olarak yer alırken, Levent Gültekin ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede 27 Eylül 2022 tarihinde Halk TV’de yayınlanan “Levent Gültekin ve Murat Sabuncu ile İki Yorum” adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret iddialarına ilişkin mağdur vekilinin şikayeti üzerine şüpheli Gültekin hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Gültekin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı‘na verdiği savunmasında, yayın kaydının doğru olduğunu ve yorumcu olarak bulunduğu sırada sarf ettiği sözler olduğunu söyleyerek ,“Söz konusu yayından önce yanlış hatırlamıyorsam 7 askerimizin şehit haberini almıştık. Bu manada olayın vehameti ile ve duygusal etkisi ile ülke gündemine ilişkin siyasi eleştirilerde bulundum. Kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli beyanda bulunmam söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

İddianamede şüphelinin basın yolu ile aleni bir şekilde Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını rencide etmek suretiyle üzerine atılı ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği belirtildi. Levent Gültekin’in ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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