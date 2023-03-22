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Fatih Karagümrüklü oyuncu Monza'nın radarında

Fatih Karagümrük formasıyla artan performansıyla dikkat çeken Levent Mercan, Avrupa takımlarının radarına takıldı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:16
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Levent Mercan Avrupa yolcusu

Fatih Karagümrüklü oyuncu Monza'nın radarında
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Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyerek 4 galibiyet, 6 beraberlik alan ve ligde 9’uncu sıraya kadar yükselen Fatih Karagümrük’te gurbetçi oyuncu Levent Mercan’ın talipleri artıyor.

Asıl mevkisi orta saha olan ve Caner Erkin’in ayrılmasıyla birlikte teknik direktör Andrea Pirlo’nun sol bek pozisyonunda görevlendirmeye başladığı 22 yaşındaki oyuncu, yükselen performansı ile birçok kulübün dikkatini çekti.

İtalya Serie A ekiplerinden Monza’nın Mercan için bilgi topladığı ve Fatih Karagümrük’e transfer için şartlarının sorulduğu öğrenildi.

Monza’nın izleme ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek birkaç maçta Levent Mercan’ı canlı izleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Ligin 2’nci yarısıyla birlikte ciddi bir istikrar yakalayan 22 yaşındaki oyuncu, hücuma çıkışlarında etkili tercihleri ile dikkat çekiyor.

4 Ocak’ta oynanan Kayserispor maçının henüz 1’inci dakikasında şık bir vuruşla bu sezonki ilk golünü kaydetmişti.

Mercan, 10 Mart’ta oynanan Giresunspor maçında da frikikten attığı golle takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynamıştı.

Levent Mercan’ın İstanbul ekibiyle Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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