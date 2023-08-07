Levent adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Levent isminin anlamını araştırıyor. Peki, Levent ne demek? Levent isminin anlamı nedir?

LEVENT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Levent ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.

- Boylu boslu, yakışıklı (kimse).

- Dokuma tezgâhlarında üzerine çözgü ipliği veya ham kumaş sarılan, takılıp çıkarılabilen, ahşap veya metalden yapılmış, makara biçiminde büyük silindir.

- Uzun.

LEVENT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Levent ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Levent ismini koymak caizdir.