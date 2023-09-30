Levyeyle kapısını açamadıkları dükkana araç ile girdiler

İstanbul Başakşehir'de bir işyerini soymak isteyen 4 kişi, levye ile kapıyı kıramayınca içeriye araçla daldı. Site güvenliklerinin fark edip müdahale etmesi üzerine hırsızlar olay yerinden kaçarken o anlar sitenin güvenlik kamerasına ve bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Levyeyle kapısını açamadıkları dükkana araç ile girdiler

Olay, önceki gün gece 01.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Plakasız panelvan araçla sitenin altında elektrik malzemeleri satan işyerine gelen hırsızlar, işyerinin kapılasını levye ile kırmak istedi. Uzun süre kapıyı kıramayan hırsızlar kapıyı açamayınca geldikleri araç ile içeri daldı. O sırada iş yerinin bulunduğu sitenin güvenlikleri hırsızları fark etti. Görevliler şüphelilere bağırarak tepki gösterirken hırsızlar güvenliğe aldırmadan soyguna devam etti. Bir güvenlik görevlisinin olay yerine gidip aracı yumruklaması üzerine korkan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

O anlar sitenin güvenlik kamerasına ve sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde panelvan araçla işyerine gelen yüzleri maskeli 4 kişinin levye ile kapıyı zorladığı, kapıyı kıramayınca da araçla işyerine dalıp kapıyı kırdığı, içerideki malzemeleri araçlarına taşıdığı anlar ile güvenlik görevlisinin aracı fark edip olaya müdahale etmesi yer aldı.

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