Lewandowski gol olup yağdı Barcelona farklı kazandı

İspanya La Liga'da 33. haftanın sonş maçında Barcelona deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi.
Valencia maçın ilk yarısını 27. dakikada Hugo Duro ve 38. dakikada Jose Luis Garcia'nın penaltıdan attığı gollerle 2-1 önde bitirdi. Barcelona'nın golü ise 22. dakikada Fermin Lopez'den geldi.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte Valencia kaleci Giorgi Mamardashvili'nin ceza sahası dışında topa elle dokunmasından dolayı kırmızı kart görünce 10 kişi kaldı.
Daha sonra sahneye Robert Lewandowski çıktı. Lewandowski 49, 82 ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.
Puanını 73'e çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde yer alıyor.
Valencia ise 47 puanla 8. sırada.