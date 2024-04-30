Lewandowski gol olup yağdı Barcelona farklı kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Lewandowski gol olup yağdı Barcelona farklı kazandı
İspanya La Liga'da 33. haftada Lewandowski şov yaptı.

İspanya La Liga'da 33. haftanın sonş maçında Barcelona deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi.

Valencia maçın ilk yarısını 27. dakikada Hugo Duro ve 38. dakikada Jose Luis Garcia'nın penaltıdan attığı gollerle 2-1 önde bitirdi. Barcelona'nın golü ise 22. dakikada Fermin Lopez'den geldi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Valencia kaleci Giorgi Mamardashvili'nin ceza sahası dışında topa elle dokunmasından dolayı kırmızı kart görünce 10 kişi kaldı.

Daha sonra sahneye Robert Lewandowski çıktı. Lewandowski 49, 82 ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

Puanını 73'e çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde yer alıyor.

Valencia ise 47 puanla 8. sırada.

Son Haberler
Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu Ekonomi
Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu
Özgür Demirtaş: Tarihin en büyük ekonomik krizine hazır olun Ekonomi
Özgür Demirtaş: Tarihin en büyük ekonomik krizine hazır olun
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Ekipler 2 yaşındaki çocuğun akarsuya düştüğü ihbarı aldı Yerel Haberler
Ekipler 2 yaşındaki çocuğun akarsuya düştüğü ihbarı aldı
Silivri'de otomobilin çarptığı kamyonet takla attı, şoförü camdan fırladı Yaşam
Silivri'de otomobilin çarptığı kamyonet takla attı, şoförü camdan fırladı
İYİ Parti’ye 2 ay içerisinde hangi önemli milletvekilleri katılacak? Stüdyoda ‘haydaaa’ sesleri yükseldi Gündem
İYİ Parti’ye 2 ay içerisinde hangi önemli milletvekilleri katılacak? Stüdyoda ‘haydaaa’ sesleri yükseldi