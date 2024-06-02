Lewandowski kahretti

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski Polonya'nın EURO 2024 kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE SORUSUNU YANITLADI

Bir basın mensubunun kendisine yönelttiği Fenerbahçe ile ilgili soruyu yanıtlayan Lewandoswski kendisiyle doğrudan herhangi bir temasın olmadığını söyledi.

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Polonyalı golcü açıklamasında "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol ekibi ile 49 maça çıkan Lwandowski bu maçlarda 26 gol 9 asist kaydetti.