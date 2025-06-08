Lewandowski resti çekti: O varsa ben yokum

Dünyanın en ünlü futbolcularından biri olan Barcelonalı yıldız Robert Lewandowski, Polonya Milli Takım teknik direktörü Probierz gönderilene kadar milli takımında oynamayacağını açıkladı.

LEWANDOWSKI'DEN AÇIKLAMA

Lewandowski "Koşulları ve Polonya Millî Takımı teknik direktörüne olan güven kaybını göz önünde bulundurarak, kendisi görevde olduğu sürece Polonya Millî Takımı’nda oynamaya ara vermeye karar verdim. Umarım bir gün dünyanın en iyi taraftarları için tekrar oynama şansım olur." ifadelerini kullandı.