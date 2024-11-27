Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını geçti

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Barcelona, Fransa ekibi Brest'i 3-0 mağlup etti. Müsabakanın 9. dakikasında Lewandowski'nin ceza sahasında kaleci Bizot tarafından düşürülmesiyle Barcelona penaltı kazandı. Lewandowski, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirirken, Devler Ligi'ndeki 100. golünü kaydetti.

İkinci yarıda Dani Olmo'nun golüyle fark ikiye çıkarken, uzatma dakikalarında Lewandowski bir kez daha sahneye çıktı ve maçtaki ikinci golünü atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. golüne ulaşmış oldu. Barcelona, 3-0'lık galibiyetle üst üste 4. zaferini elde ederek puanını 12'ye yükseltti. Brest ise turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

36 yaşındaki Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund formasıyla 17 gol, Bayern Münih ile ise 69 gol atmıştı. Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'nin (129) ardından Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan üçüncü futbolcu oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde 5 maçta 7 gol atan Lewandowski, formunun zirvesinde.