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"Ballond d'Or Messi'nin olacak" Lewandowski'den açıklamalar

Robert Lewandowski, Lionel Messi'nin Ballon d'Or'un en büyük adayı olduğunu söyleyerek emekli olmadan önce Arjantinli yıldızla oynamayı çok istediğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 12:41
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Lewandowski'den açıklamalar. "Ballond d'Or Messi'nin olacak"

''Ballond d'Or Messi'nin olacak'' Lewandowski'den açıklamalar
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Polonyalı yıldız İspanyol basınına verdiği röportajda Dünya Kupası zaferi yaşayan Lionel Messi'nin Ballon d'Or'un en büyük adayı olduğunu belirterek, "Belki Arjantin'den başka bir oyuncu da olabilir ama Ballon d'Or'u kimin kazanacağına en büyük etkisi olan şey Dünya Kupası. Dolasısıyla Leo, şuanda kesinlikle bu ödül için en üst sırada" sözlerini kullandı.

Lewandowski Lionel Messi'yle emekli olmadan önce birlikte oynamayı çok istediğini belirterek, "Tabii ki şuanda artık daha çok oyun kurucu rolünü üstleniyor. Belki daha az gol atıyor ama takım arkadaşlarına gol attırabilmek için daha fazla pas verdiğini görüyoruz. Her forvet oyuncusu böyle bir oyuncuyla oynamayı ister. Tabii ki ben de çok isterim ama birlikte oynamamız sadece bana bağlı değil" diye konuştu.

Bu sezon Barcelona'ya transfer olan 34 yaşındaki Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 24 maçta 19 gol atıp 7 asist yapmayı başardı.

 

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