Lewandowski'den emeklilik açıklaması

Barcelona’nın 35 yaşındaki golcüsü Robert Lewandowski emekliliğine dair açıklamalarda bulundu.

GOL REKORLARI KIRMAYA ÇALIŞMIYORUM

Polonyalı yıldız golcü yaptığı açıklamada, "Barcelona'yla iki yıllık daha sözleşmem var ve bir sezon da uzatma opsiyonu var. Ailemle birlikte Barselona şehrinde olmaktan ve futbol oynamaktan çok mutluyum ama futbolda son yıllarıma girdiğimin farkındayım Buradan sonra Suudi Arabistan'dan teklif alabilir miyim gibi bir düşüncem yok. Yanlış anlaşılmak istemem ama artık gol rekorları kırmaya da çalışmıyorum. Takımımın kazanması için gerekeni yapmaya çalışmak beni mutlu etmeye yetiyor" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

2022 yılında 8 yıllık Bayern Münih kariyerini sonlandırarak La Liga devine giden Lewandowski burada çıktığı 50 maçta 35 gol 9 asist kaydetti.