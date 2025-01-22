Lewis Hamilton Ferrari ile ilk kez piste çıktı

Formula 1 tarihinin en flaş transferinden birine imza atan Sir Lewis Hamilton yeni sezonda Ferrari ile yarışacak. Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot, Ferrari ile ilk kez piste çıktı.

Hamilton, yeni takımı Scuderia Ferrari'ye alışma sürecinin bir parçası olarak takım yöneticileriyle toplantılar yaptı, fabrika tesislerini gezdi ve çalışanlarla tanıştı. Bu sabah ise kırmızı tulumuyla piste çıkarak Formula 1 kariyerinde yeni bir adıma imza attı.

Stepping into a new era ????



Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025

Hamilton’un Ferrari aracı ile attığı ilk turun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İngiliz pilot piste çıkmadan önce yeni sezonda kullanacağı kaskını sosyal medya hesabından paylaştı.



Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot ünvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.



2024 sezonunu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.