Lewis Hamilton Ferrari ile ilk kez piste çıktı

Formula 1 tarihinin en flaş transferinden birine imza atan Sir Lewis Hamilton yeni sezonda Ferrari ile yarışacak. Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot, Ferrari ile ilk kez piste çıktı.

Hamilton, yeni takımı Scuderia Ferrari'ye alışma sürecinin bir parçası olarak takım yöneticileriyle toplantılar yaptı, fabrika tesislerini gezdi ve çalışanlarla tanıştı. Bu sabah ise kırmızı tulumuyla piste çıkarak Formula 1 kariyerinde yeni bir adıma imza attı.

Stepping into a new era ????



Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn