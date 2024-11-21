Lewis Hamilton, Ferrari’ye geçmeden önce Mercedes için son kez mücadele edecek

Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix’sindeki kötü performansının ardından Mercedes ile kalan üç yarışında “her şeyini vereceğini” belirtti. 39 yaşındaki Britanyalı, Sao Paulo’daki mücadelede yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımı için elinden gelenin en iyisini yapmaya karar verdi.

Hamilton, Brezilya’daki yarışın ardından takım telsizinden, “Bu bir felaketti” diyerek, "Eğer bu son performansım olacaksa, kötüydü ama yine de minnettarım" sözlerini paylaşmıştı. Mercedes ile geçirdiği 12 yılın ardından Ferrari’ye geçecek olan Hamilton, bu süreçte 7 dünya şampiyonluğunun 6’sını kazandı. Gelecek sezon Ferrari'de yarışacak olan Hamilton, Sao Paulo’daki yarışın ardından geri dönmek istemediğini de belirtti.

BREZİLYA’DA ZORLU BİR HAFTA SONU

Brezilya’da yaşadığı olumsuz deneyimin ardından Hamilton, “O anda geri dönmeyi hiç istemedim. Ama bu duygular tamamen doğaldı” diyerek, o anki ruh halini anlattı. Geçtiğimiz yıllarda, 2021’de Max Verstappen’e son turda şampiyonluğu kaybeden Hamilton, 2022 ve 2023 sezonlarında Mercedes’in yeni düzenlemelere uyum sağlamakta zorlanması nedeniyle galip gelmemişti. Bu yıllar boyunca, Mercedes'in performansındaki düşüş de dikkat çekmişti.

Ancak bu sezon, takım 4 yarışta 3 galibiyet alarak yeniden zirveye çıkmayı başardı ve Hamilton, İngiltere ve Belçika Grand Prix'lerinde birinci olmuştu. Hamilton ile takım arkadaşı George Russell, son olarak ABD Grand Prix’sinde sorunlar yaşamış ve Brezilya'da da Hamilton aracının yol tutuşundan memnun kalmamıştı.

SON YARIŞLAR İÇİN KARARLILIK

Hamilton, Brezilya’daki zorluklara rağmen geleceğe umutla bakıyor. “O an gerçekten sahilde olmayı ve rahatlamayı tercih ederdim,” diyen Hamilton, şimdi son üç yarış için tamamen hazır. Ünlü pilot "O anda hissettiğim şey harika değildi ama buradayım ve son yarışlarım için her şeyi vereceğim. Hiçbir şey beni yere düşüremez. Gerçekten sevdiğim bir takımım var ve ayrılıyor olsam da, bu son yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

Hamilton’ın Brezilya’daki deneyimi, Mercedes’in son dönemde yaşadığı performans dalgalanmalarının bir yansımasıydı. Ancak takımının yarışlara hazırlığı ve araçlarının tutuşu konusunda sağlanan iyileştirmelerle birlikte, Hamilton’ın Las Vegas Grand Prix’sine odaklandığı görülüyor.