Lewis Hamilton'ın dönüşü muhteşem oldu

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Lewis Hamilton'ın dönüşü muhteşem oldu

Tam 945 gün sonra İngiltere'de yeniden podyumun ilk basamağına çıkan dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton rekor kırdı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 12. ayağı olan Büyük Britanya Grand Prix’si, Mercedes pilotu Lewis Hamilton tarafından kazanıldı.

İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti’nde düzenlenen yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada geçerek 945 gün sonra yeniden podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

39 yaşındaki Hamilton, Silverstone’daki 9. galibiyetiyle tek pistte en çok kazanan pilot rekorunu kırdı.

Yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen ikinciliği, McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncülüğü elde etti. Sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix’si, 21 Temmuz’da koşulacak.

Büyük Britanya Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:
Max Verstappen (Hollanda): 255 puan
Lando Norris (Büyük Britanya): 171
Charles Leclerc (Monako): 150
Carlos Sainz (İspanya): 146
Oscar Piastri (Avustralya): 124

Takımlar:
Red Bull: 373
Ferrari: 302
McLaren: 295
Mercedes: 221
Aston Martin: 68

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