Lewotobi Yanardağı patladı

Kaynak: İHA
Lewotobi Yanardağı patladı

Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patlama sonucu lav ve kül püskürttü.

Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patlama sonucu lav ve kül püskürttü.

Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi. Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 9 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamanın yakınlardaki köylerde herhangi bir hasara yol açtığına dair henüz bir bilgi olmazken, bölge sakinleri "soğuk lav akışına karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.​​​​​​​

Öte yandan yanardağda 3 Kasım Pazar günü meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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