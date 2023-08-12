Leydi Gaga'nın itirafı ağızları açık bıraktı

Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga, cinsel hayatına dair şaşkınlık yaratacak açıklamalarda bulundu. Gaga iki sene öncesine kadar cinsellikten hiç zevk almadığını aktardı.

Leydi Gaga'nın itirafı ağızları açık bıraktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

37 yaşındaki ABD’li şarkıcı Lady Gaga, yaşadığı özel bir ilişki her şeyi değiştirene kadar “aslında seksten hiç zevk almadığını” itiraf etti.

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2011’de ortaya çıkarılan bir röportaj, o sırada henüz 24 yaşında olan ünlü ismin “partnerine güvenmekte özgür” hissedene kadar seksten zevk almadığını ortaya çıkardı.

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17 yaşında bekaretini kaybettiğinde “kesinlikle korkunç” bir deneyim yaşadığını açıklayan Gaga, “Hiç iyi değildi. İki yıl öncesine kadar seksten hiç zevk almadım.”

“Her zaman bir erkekten test yapmasını ve koruma kullanmasını istedim. Aksi halde Rus Ruleti oynuyorsunuz demektir.” diyerek endişelerini aktardı.

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Sonrasında eski nişanlısı müzisyen Luc Carl ile birlikte olmaktan zevk almaya başladığını açıkladı.

Bu ilişkisini de, “Güvenmekte özgür hissettiğim ve kendimi yeterince sevdiğim, düzgün bir tek eşli ilişkiydi. Seks, savunmasızlığın nihai ifadesidir ve benim için bunun uygun bir ilişki olduğunu bilmek önemliydi, bu yüzden aşk kaynağı olarak seksti, başka bir şey değil.” sözleriyle anlattı.

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