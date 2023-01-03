Güzel Günler dizisinde başlayan aşk gerçek oldu

Başrollerini Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın paylaştığı ‘Güzel Günler’ dizisindeki aşk gerçek oldu.
Oyuncu Leyla Tanlar, yeni bir aşka yelken açtı. Tanlar, Güzel Günler dizisindeki parnteri Burak Dakak ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti.
Çiçeği burnunda sevgililer Anıtkabir'e gitti. İkili, oradan selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaştı.
Çift, böylece aşklarını ilan etmiş oldu.
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