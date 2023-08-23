Leylekler mola verince koca ilçe elektriksiz kaldı

Mustafa Temiz - Manisa / YENİÇAĞ

Demirci ilçesine bağlı kırsal Küçükoba ve Çandır Mahalleleri arasında yere inen leylekler burada çevrede bulunan vatandaşların kameralarına takıldı.

Geceyi Demirci sınırları içinde geçiren leylekler kondukları elektrik enerjisi nakil hatlarında kısa devreye yol açtı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen leyleklerin konakladığı bölgede enerji bir türlü verilemedi. Arıza giderildikten sonra bile yine kısa devreler nedeniyle sık sık enerji kesildi.

ONLARCA LEYLEK TELEF OLDU

Elektrik enerjisine çarpılan leyleklerden onlarcası da telef oldu.

Elektrik enerjisinin kesildiği ve gece boyunca enerjinin verilemediği kırsal mahalle de yaşayan vatandaşlar ise, kesintiye sebebin leylekler olduğunu öğrendikten sonra, ilginç paylaşımlar yaptı.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden "Onların canı sağolsun biz sabaha kadar karanlıkta durmaya razıyız. Esenyurt Köyü / Demirci Manisa" mesajları paylaştılar.

Leyleklerin bugün erken saatlerde hep birlikte havalanıp göçlerine devam ettikleri de yine kameralara yansıdı.