Lezzetli domates suyu yapmanın ipuçları

İŞTE PİŞMİŞ DOMATES SUYU YAPIMI

Dilimlediğiniz taze domatesleri orta ateşte 30 dakika pişirin. Daha sonra domatesleri yüksek güce sahip bir blenderla veya mutfak robotuyla istediğiniz kıvama gelinceye kadar karıştırın. Karıştırıcı yardımıyla domates suyunuzu istediğiniz kadar inceltebilir ya da sos olarak kullanmak için daha kalın bırakabilirsiniz. Domatesinizi pişirirken bir parça zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bu sayede domates suyundan antioksidan özelliğe sahip likopen vitamininin alımını arttırabilirsiniz.

ÇİĞ DOMATES SUYU YAPIMI

Güzelce yıkadığınız domateslerin arka kısımlarına artı şeklinde çizikler atın. Geniş bir kabın içine kaynar su doldurun ve domatesleri 1 dakika kaynar suda bekletin. Sudan aldığınız domatesleri çizik attığınız yerden kolayca soyarak kabuklarından ayırın. Domatesleri dilimleyerek robottan geçirin. Bu işlemden sonra domates suyunuz hazırlanmış olacaktır.

Dilerseniz beslenme içeriğinin ve lezzetinin artması için robottan geçirirken içine fesleğen, kekik, kereviz gibi farklı sebzeler ve otlar ekleyebilirsiniz. Çiğ domates suyu yapımı için bir diğer yöntem de kabuklarıyla birlikte dilimlediğiniz taze domateslerinizin, katı meyve sıkacağı yardımıyla suyunu çıkarmaktır.

KULLANILAN DOMATESİN ÖNEMİ

En lezzetli domates suyu yapmanın en önemli noktası domateslerin katkısız ve doğal olmasıdır. Her ne kadar marketlerden ya da pazarlardan aldığınız domateslerin doğal olduğunu düşünerek satın alıyor olsanız da çoğu zaman tamamen katkısız ve organik domateslere ulaşmak oldukça zordur. İşte tam bu noktada; organik tarım sertifikasına sahip Jr. Sous Chef, Ege'nin organik tarım için belirlenmiş bölgelerinde, tamamen katkısız olarak yetiştirilen domatesler ile üretilmiş organik ürünlerini sizlere sunar.

Bakanlık tarafından belirlenmiş organik tarım esaslarına bağlı kalarak üretir ve ambalajlayarak tamamen doğal şekilde sizlere sunar.

"Biz topraklarımıza güveniyoruz." diyen Jr. Sous Chef' in sizlere sunduğu %100 katkısız ve organik domates suları ile aklınızda herhangi bir soru işareti olmadan en lezzetli domates suyuna ulaşabilir, gönül rahatlığı ile yemeklerinize lezzet katabilirsiniz.

İŞTE PÜF NOKTALARI



Domates suyu hazırlarken içine bir miktar yağ ekleyebilirsiniz. Böylece hem domates suyunuzun asitlenip köpürmesini önler hem de domatesin içerdiği likopen vitamininin faydasının maksimuma çıkmasını sağlarsınız.

Domates suyunun kış boyunca kullanılabilmesi için uygun koşullarda saklanması gerekir. Bunun için ısıya dayanıklı cam kavanozlar kullanabilirsiniz. Pişirerek hazırladığınız domates suyunu sıcakken cam kavanozlara doldurup kapaklarını kapatarak kapakların kilitlenmesini sağlamalısınız. Cam kavanozları kullanmadan önce 15-20 dakika kaynatarak ya da bulaşık makinesinde yıkayarak sterilize edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra kavanozların kapaklarının paslı ve yıpranmış olmamasına dikkat edilmelidir. Mümkünse domates suyunu koyduğunuz cam kavanozlara yeni kapak almalı ve bu kapakları kaynatmamalısınız. Böylece domates suyunuzun daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlarsınız.