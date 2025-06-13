LGS öncesi Ali Karakuş’tan gençlere moral, sisteme eleştiri!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Karakuş, mesajında öğrencilere başarı dileklerini iletmenin yanı sıra, Türkiye’deki sınav odaklı eğitim anlayışının çocuklar üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti. Karakuş şu ifadeleri kullandı:

“Biliyoruz ki çok emek verdiniz, çok çalıştınız. Aldığınız sonuçlar da bu emeğin ve azmin karşılığı olacaktır. Ancak bizler, sizleri bu denli zorlayıcı bir sınav sistemine mecbur bırakmış olmanın mahcubiyetini yaşıyoruz.”

Bu sözlerle yalnızca bir temenni değil, aynı zamanda bir özeleştiri sunan Karakuş, mevcut sistemin gençlerin üzerindeki yükü artırdığını ve değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALAN BİR EĞİTİM MODELİ KURACAĞIZ”

Anahtar Parti’nin eğitim politikalarına da değinen Karakuş, sınav stresini azaltacak, daha adil, insani ve çağdaş bir eğitim sistemini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Partisinin bu konuda net bir duruş sergilediğini söyleyen Karakuş:

“Anahtar Parti olarak hedefimiz; sınav kaygısını azaltan, öğrenciyi merkeze alan, adil ve insani bir eğitim sistemini ülkemize kazandırmaktır. Bu konuda kararlıyız.” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği, öğrencinin bireysel gelişimini destekleyen yöntemler ve sınav yerine süreç odaklı değerlendirme modelleri, Anahtar Parti’nin yol haritasında önemli yer tutuyor.

“SADECE LİSE DEĞİL, ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SÜRECİ DE DEĞİŞECEK”

Ali Karakuş, mesajının devamında sadece liselere geçiş süreciyle sınırlı kalmadı. Üniversiteye geçişte yaşanan adaletsizliklere ve gençlerin üzerindeki ağır psikolojik yüke de dikkat çekti:

“Milletimizin takdiriyle ülke yönetiminde sorumluluk üstlendiğimizde, sadece liseye değil, üniversiteye geçiş sürecinizi de çok daha kolay, dengeli ve huzurlu bir yapıya kavuşturacağız.”

“GENÇLER ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK IŞIĞIDIR”

Karakuş’un mesajı, yalnızca eleştiri ve çözüm önerileriyle sınırlı kalmadı. Gençlere yönelik moral ve motivasyon dolu ifadeleriyle mesajını şöyle tamamladı:

“Sevgili gençler; sizin azminiz, ülkemizin yarınlarını aydınlatacak en büyük ışıktır. Yolunuz açık, kalbiniz ferah olsun.”

Ali Karakuş’un bu samimi ve çözüm odaklı yaklaşımı, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı buldu. Özellikle eğitim alanında reforma duyulan ihtiyaç bir kez daha kamuoyunun gündemine taşındı.

Anahtar Parti’nin eğitimde değişim vaadi, yalnızca öğrenciler için değil, aileler ve öğretmenler açısından da umut verici bir gelecek vadediyor. Önümüzdeki süreçte, eğitim sistemine dair atılacak her adımın gençlerin geleceğini belirleyeceği gerçeği, bir kez daha tüm açıklığıyla ortaya konmuş oldu.