LGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında düzenlenen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvur yaptı.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda düzenlendi.

Sınavın gerçekleştirilen ilk oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinin tamamından 50 soru yönetildi. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri konularından toplam da 40 soru soruldu.

Cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra MEB tarafından yayınlandı. Cevap anahtarına erişmek isteyen öğrenciler ve veliler MEB'in internet sitesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilecekler. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavın bir gün ertesinde sınava girdikleri okullardan temin edebilecekler.

LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da duyurulacak. Duyurunun ardından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak.