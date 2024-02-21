Libya 101 düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Kaynak: AA
Libya 101 düzensiz göçmeni sınır dışı etti
Libya’da yasa dışı göçmenlerle mücadele eden birim, 101 Mısırlı düzensiz göçmeni ülkelerine iade ettiğini açıkladı.

Göçmenler arasında çocuklar ve Hepatit C hastaları da vardı.

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, Tobruk Şubesi tarafından yapılan operasyonla yakalanan 101 Mısırlı düzensiz göçmenin, Mısır makamlarına teslim edildiğini duyurdu. Birim, göçmenlerin sağlık durumları ve kimlik bilgileri hakkında da bilgi verdi.

Birim, aralarında çocukların ve Hepatit C virüsü taşıyanların da bulunduğu 101 Mısırlı düzensiz göçmenin, Mısır’ın Sallum sınır kapısından ülkelerine gönderildiğini bildirdi.

Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmenin geçiş noktası olarak biliniyor. Libya’da son yıllarda artan iç karışıklık ve güvenlik sorunları, göçmenlerin durumunu daha da zorlaştırıyor.

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