Libya Başbakanı Dibeybe'den çatışma açıklaması

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, insanların ölümüne sebep olanların yetki sahibi olmaya uygun olmadıklarını söyledi.

KAYNAK: AA
Libya Başbakanı Dibeybe'den çatışma açıklaması

Dibeybe, başkent Trablus'ta iki gün süren çatışmaların ateşkesle son bulmasının ardından başkentteki bazı belediye başkanları ve şehrin önde gelenleriyle buluştu.

Toplantıda konuşan Dibeybe, çatışmalar sırasında Noflin bölgesinde kendi ailesinin bulunduğu yerin yakınına da roket düştüğünü söyledi.

Libya'da olanlarla uluslararası toplumun ilgilenmediğini belirten Dibeybe, "Sudan'da yaşanan savaştan ibret almalıyız. Buna benzer bir senaryonun Libya'da tekrar yaşanmasını istemiyoruz. İnsanların ölümüne sebep olanlar yetkili olmaya layık değildir. Bu, ben bile olsam." dedi.

Libya halkı için yalnızca istikrar ve mutluluk istediklerini dile getiren Dibeybe, "Bizler din için, vatan için ölürüz. Ancak, bir makam ve yönetim uğrunda ölmek kınanacak ve kabul edilmeyecek bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, istikrarın parayla ölçülemeyeceğini, Libyalıların canlarıyla oynayanlara karşı sert tedbirler alacaklarını vurguladı.

SALI GÜNÜ ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Trablus'un Ayn Zara bölgesi ve güneyi, hafta başı Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Libya basınında, çatışmanın fitilini, "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti, salı günü Mahmud Hamza'nın teslim edilmesinin ardından ateşkesin sağlandığını duyurmuştu. İki gün süren çatışmalarda 55 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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