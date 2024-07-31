Libya Başbakanının oğlu Türkiye'de öldü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe Türkiye’de yaşamını yitirdi.

38 yaşındaki Abdurrahman Dibeybe’nin İstanbul’da bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

HABERİ BAŞBAKAN VERDİ

Başbakan Dibeybe sosyal medya hesabından haberi paylaştı. Dibeyde, “Ciğerparem beni aniden ve hiçbir uyarı olmaksızın terk etti. O, anne ve babasına saygılı, görevini yerine getiren, yumuşak huylu ve hoşgörülü biriydi. Allah sana rahmet etsin Abdurrahman" ifadelerini kullandı.

Dibeyde’nin oğlunun kısa süre önce İstanbul’daki bir hastaneye nakledildiği aktarıldı.

TAZİYE MESAJI

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Dibeyde’ye taziye mesajı paylaştı.

Sosyal medyadan yapılan mesajda, Dibeybe ailesine taziye ve sabır dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, "Kardeşimiz Abdurrahman Dibeybe’ye Allah'tan rahmet diliyor, Sayın Başbakan’a, ailesine ve dostlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin" denildi.

"OĞLUMUN YASINI TUTUYORUM"

Öte yandan başbakan Dibeyde “Allah'ın iradesine ve kaderine inanan, hüzün ve üzüntü dolu bir yürekle, Allah'ın yanına seçtiği oğlum Abdul Rahman'ın yasını tutuyorum. Hayatımın zevki beni aniden ve hiçbir uyarıda bulunmadan terk etti. O, anne ve babasına karşı saygılı, görevlerine sadık, yumuşak huylu ve affedilmesi kolay biriydi. Senden razıyım ve ben sadece Yüce Allah'ın razı olacağı şeyleri söylüyorum. Biz Allah'ız ve O'na döneceğiz. Yüce Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur.” Paylaşımını yaptı.

Başbakan Dibeyde oğlunun cenaze namazının bugün akşam saat altıda kılınarak Misrata şehrinin Şatuna mezarlığında yapılacağını duyurdu.