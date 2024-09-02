Libya Deniz Harp Okulu Komutanı silahlı saldırıda öldürüldü

Libya'nın başkenti Trablus'ta Deniz Harp Okulu Komutanı Abdurrahman Milad, aracına düzenlenen bir silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Güvenlik kaynaklarına göre, "El Bidca" olarak tanınan Milad, Trablus'un batı bölgesinde aracına makineli tüfeklerle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler henüz tespit edilemedi; olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

"BİRÇOK DÜŞMANI VARDI"

Milad'ın öldürülmesi sonrası, onun birçok düşmanı olduğu ve destekçilerinin bu durum karşısında toplanmaya başladığı bildirildi. Güvenlik yetkilileri, bu durumun bölgede gerilimi artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, sosyal medya üzerinden Milad için taziye mesajı yayımlayarak, suikastı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Abdurrahman Milad, uluslararası alanda tartışmalı bir isim olarak biliniyordu. 2017 yılında Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı bir raporda, Milad'ın Libya Sahil Güvenliği'nden eski bir yetkili ile birlikte, mültecileri taşıyan bir teknenin batırılması olayına karıştığı iddia edilmişti. 2018'de BM Güvenlik Konseyi tarafından yayımlanan başka bir raporda ise Milad'ın insan kaçakçılığı örgütlerine liderlik ettiği ve göçmenlere işkence ederek insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilmişti. Ekim 2020'de Libya İçişleri Bakanlığı, Milad'ı ve beraberindekileri Trablus'ta gözaltına almıştı.