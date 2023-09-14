Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir

Libya'nın doğusundaki Derne'nin belediye başkanı Abdulmenam al-Ghaithi, sel felaketindeki can kaybının 18-20 bine ulaşabileceğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derne, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinin ardından arama çalışmaları sürüyor. Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtti. Al-Ghaithi, “cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum” ifadelerini kullandı.

Al-Ghaithi kent sakinlerinin sel öncesi bilgilendirilmediği yönünde gelen eleştirilere de yanıt vererek, “Tüm tedbirleri aldık, halkı bilgilendirdik. Afetin olabileceği bölgede yaşayanları bilgilendirdik, acil servis oluşturduk. Güvenlik güçleri görevini yaptı” diye konuştu.

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DERNE’DE İKİ BARAJ ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan, Derne’deki sel felaketi iki barajın çökmesinden kaynaklanmış, 30 milyon metreküpten fazla su şehre dağılmıştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bine yükseldiği bildirilmişti. Kızılhaç ise 10 bin kişinin kayıp durumda olduğunu açıklamıştı.

ÜLKE DOĞU VE BATI OLARAK İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

Libya’da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise “Başbakan” Ossama Hamad yönetiyor.

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