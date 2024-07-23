Libya karıştı. Acil ateşkes çağrısı yapıldı

Libya Kızılayı Zaviye Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışan taraflara, bölgede kalan sivillerin tahliyesi için acil ateşkes çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, çatışma bölgesindeki ambulans ve acil yardım ekiplerine ateş edilmemesi talep edilirken, sivillere evlerinde kalmaları ve pencerelerden uzak durmaları önerildi.

Ayrıca, Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların Suk el-Hudar ve Bi'r el-Ganem bölgelerinde sürdüğü ve bu bölgelerin siviller için tehlikeli olduğu belirtildi.