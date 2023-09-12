Libya’da selde ölenlerin sayısı 3 bine ulaştı

Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini, kayıp sayısının da 7 bini geçtiğini söyledi.

KAYNAK: AA
Libya’da selde ölenlerin sayısı 3 bine ulaştı

Abdulcelil, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Abdulcelil, binlerce kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

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