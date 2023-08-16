Libya'daki çatışmalarda 27 kişi yaşamını yitirdi

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Libya'daki çatışmalarda 27 kişi yaşamını yitirdi

Devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trablus'ta dün başlayan çatışmalarda can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verildi.

İki gündür süren çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Can kayıplarının sivil mi yoksa çatışan güçlerden mi olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki Sug el-Cuma bölgesi ileri gelenleriyle, "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'nın "tarafsız bir kesime" teslim edilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda anlaştığı açıklanmıştı.

Söz konusu "tarafsız bir kesime" ilişkin bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de "444 Tugayı" komutanı Hamza'nın "tarafsız kesime" teslim edildiğini belirtmişti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Van'da evin odunluğunda 6 göçmen yakalandı Yaşam
Van'da evin odunluğunda 6 göçmen yakalandı
Benzine bir zam daha: Litre fiyatı 38 TL’ye dayandı Güncel
Benzine bir zam daha: Litre fiyatı 38 TL’ye dayandı
Nijerya'da silahlı kişiler 19 kişiyi kaçırdı Dünya
Nijerya'da silahlı kişiler 19 kişiyi kaçırdı
Atatürk dizisinin yayın tarihleri netleşti Güncel
Atatürk dizisinin yayın tarihleri netleşti
Ankara’da akraba cinayeti: Enişte kayınbiraderlerini vurdu Yaşam
Ankara’da akraba cinayeti: Enişte kayınbiraderlerini vurdu
Adabank, Ahlatçı Grubu'na satıldı. Bir dönem 75 milyon dolar teklif almıştı Ekonomi
Adabank, Ahlatçı Grubu'na satıldı. Bir dönem 75 milyon dolar teklif almıştı