Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derna kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği bildirilirken, kayıp sayısının ise 10 bin 100 olduğu ifade edildi.

Kentte arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı.

Öte yandan Libya’daki sel felaketinin ardından Sahra Çölü’nde küçük göller oluştu.