Libya'nın başkentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle üniversitede eğitim askıya alındı

Libya'daki Trablus Üniversitesi, başkentte yaşanan çatışmalar sebebiyle eğitim ve sınavlara ilişkin çalışmalarını askıya aldı.

KAYNAK: AA
Libya'nın başkentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle üniversitede eğitim askıya alındı

Üniversitenin sosyal paylaşım sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Trablus Üniversitesi Rektörlüğü, salı günü eğitim, sınav ve idari işlere dair çalışmalarını askıya aldığını bildirmektedir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Uluslararası Mitika Havalimanı Sözcüsü Süleyman el-Cuheymi de, özel televizyon kanalı Libya el-Ahrar'a yaptığı açıklamada, başkentteki gerginlik sonucu birkaç hava yolu şirketinin Uluslararası Mitika Havalimanı'ndaki uçaklarını tedbir amaçlı Misrata Havalimanı'na taşıdığını kaydetti.

Pazartesi akşamı, Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar yaşandığını aktardı.

Yetkili, başkentin güneyinde Ayn Zara bölgesi yakınlarında çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, her iki silahlı gruba ait askeri araçlar, başkentin Salahaddin, Ayn Zara ve Tarik eş-Şat semtlerinde konuşlandı.

Çatışmalarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyinden de çatışmalar ve nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 28 Mayıs'ta da söz konusu güvenlik gruplarından bir yetkilinin gözaltına alınması sonucu taraflar arasında kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Son Haberler
Tarihi eser operasyonunda Herakles heykeli ele geçirildi Güncel
Tarihi eser operasyonunda Herakles heykeli ele geçirildi
Altınordu'nun 100. yıl formasında Atatürk teması Spor
Altınordu'nun 100. yıl formasında Atatürk teması
Konya'da bir motosiklet duvara çarparak durabildi Güncel
Konya'da bir motosiklet duvara çarparak durabildi
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli? Keşfet
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı Dünya
Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı
Dominik'te şiddetli patlama Dünya
Dominik'te şiddetli patlama
En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı Güncel
En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı