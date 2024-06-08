Libya'nın güneyinde 350 kaçak göçmen yakalandı

Birimden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Barak eş-Şati'deki kaçak göçmenlerin bulunduğu sığınaklara baskın düzenlediği belirtildi.

Bazı sığınakların uyuşturucu kullanımı ve fuhuş gibi yasa dışı faaliyetler için kullanıldığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, baskınlarda 350 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Bir başka açıklamada ise, 54 Mısırlı kaçak göçmenin ülkelerine sınır dışı edildiği duyuruldu. Bu göçmenler arasında Hepatit C taşıyan 5 kişinin bulunduğu belirtildi.

Birim, 2 Haziran'da da sağlık sorunları olan 52 Mısırlı kaçak göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıklamıştı.

Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçak yollarla gitmek isteyen göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak biliniyor.