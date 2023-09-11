Libya'yı Daniels fırtınası vurdu: 150 ölü

Libya’da etkili olan Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 150’ye yükseldi.

KAYNAK: İHA
Libya'yı Daniels fırtınası vurdu: 150 ölü

Yunanistan’da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya’da etkili olmaya başladı. Olağan üstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Ülkenin batıdaki yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda sel nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi. Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı.
Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır’da da etkili olması bekleniyor.

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