Lider Kocaelispor Ankara'dan üzgün dönüyor!

Lider Kocaelispor zorlu Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın 45+3.dakikasında kırmızı siyahlılar Amilton'un golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Lider Kocaelispor, ligde 3 maç sonra yenildi ve 41 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise üst üste 2. galibiyetini alarak 30 puanla 11. sıraya yükseldi. Kocaelispor gelecek maçta sahasında Pendikspor'u konuk ederken Gençlerbirliği Boluspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

45. dakikada konuk ekip hızlı bir atakla geldi. Cihat ceza yayından topu kaldırdı ve Oğulcan vole vurdu ancak kaleci Erhan topu kornere çelmeyi başardı.

45+3. dakikada Gençlerbirliği’nde serbest vuruşta top ceza sahasına ortalandı. Sinan topu kafayla indirirken, Amilton kale önünde topu kontrol ederek bekletmeden vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

53. dakikada Kocaelispor’da Oğulcan ceza sahası dışından topu sol tarafa aktardı. Mendes topa bekletmeden sert vurdu ancak şut direkten döndü.

80. dakikada Gençlerbirliği’nde Amilton rakip sahanın ortalarında topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşu direkten döndü.