Lider Kocaelispor emin adımlarla geliyor

Trendyol 1. Lig 25. hafta maçında Kocaelispor sahasında Çorum FK ile karşılaştı. Temsilcimiz Oğulcan Çağlayan ile Vukovic'in golüyle 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet ve maç fazlasıyla puan farkını 14'e çıkardı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada Markao’nun ara pasında kaleci Hasan ile karşı karşıya kalan Oğulcan Çağlayan, Hasan’ı geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-0

6. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası dışından Markao’nun sert vuruşunda top yandan auta gitti.

55. dakikada orta alanda Ferhat Yazgan’ın Markao’ya yaptığı faul sonrası hakem Ali Yılmaz, Ferhat’a kırmızı kart gösterdi.

71. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Markao’un sert şutunda kaleciden dönen topu Vukovic ağlara yolladı. 2-0

KOCAELİSPOR 2 ÇORUM FK 0

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yunus Emre Gedik, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Mehmet Yılmaz), Caner Osmanpaşa, Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 45 Vukovic), Mendes (Dk. 80 Furkan Gedik), Samet Yalçın (Dk. 62 Tarkan Serbest), Markao, Oğulcan Çağlayan (Dk. 62 Rivas)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Kerem Kalafat (Dk. 83 Catic), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya (Dk. 70 Geraldo), Tunahan Ergül (Dk. 83 Diniyev), Verheydt (Dk. 70 Ali Akman), Burak Süleyman (Dk. 62 Eren Karadağ)

Goller: Dk. 2 Oğulcan Çağlayan, Dk. 71 Vukovic (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 56 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ahmet Oğuz, Dk. 55 Markao (Kocaelispor), Dk. 60 Suat Kaya, Dk. 81 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK)