Liderler bayramı nerede geçirecek? Programları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Liderler bayramı nerede geçirecek? Programları belli oldu

Kurban Bayramı'nın nerede geçirileceği konusunda siyasi parti liderlerinin programları belli oldu. açıklandı. Erdoğan, bayramı Ankara'nın dışında ailesiyle birlikte geçirecekken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı süresince ailesiyle birlikte Ankara dışında geçirecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bayramı Ankara'da geçirecekler.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle Manisa'da kutlayacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da bayram sevincini yaşayacaklar.

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