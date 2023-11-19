Lig maçında sahayı köpekler bastı. Hakem mücadeleyi durdurdu

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Serhat Ardahanspor-Rize Özel İdarespor maçında sahaya 2 köpek nedeniyle mücadele durdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Lig maçında sahayı köpekler bastı. Hakem mücadeleyi durdurdu

Serhat Ardahanspor, Bölgesel Amatör Lig'de evinde Rize Özel İdarespor'u ağırladı.
Ardahan'da oynanan mücadeleye köpekler damgasını vurdu.

AÇIK KALAN KAPIDAN İÇERİYE GİRDİLER!
Ardahan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 15'inci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen 2 sokak köpeği içeri girdi.

ZOR ANLAR YAŞATTILAR
Maçın hakemi köpeğin sahaya girmesiyle maçı durdurdu. Hakem, köpeklerin çıkarılmasını isterken, köpekler saha görevlileri ve futbolculara zor anlar yaşattı.
2 köpek, bir süre sahada sağa sola kaçıştı. Köpekler, sahada yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra geldikleri kapıdan çıktı ve gitti. Köpeklerin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı devam ettirdi.
Maçı Serhat Ardahanspor 3-1 kazandı.

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