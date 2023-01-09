Fenerbahçe zirve yarışında darbe aldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı. Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı.

SON 5 MAÇTA 3 YENİLGİ

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.



Dünya Kupası öncesinde ligdeki son karşılaşmada evinde Bitexen Giresunspor'a yenilerek taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler, kupa dönüşünde de kritik puan kayıplarıyla karşılaştı. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ı 18. haftada konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek hem liderliği elde edemedi hem de puan farkı olarak zirvenin biraz daha gerisine düştü.

DERBİLERDE SUSKUN

Fenerbahçe, gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı. Sezon boyunca çok gol atabilmesiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, son haftalarda ise gol bulmakta zorlandı. Şampiyonluk rakiplerinden Beşiktaş ile golsüz berabere kalan ve Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, evinde de Galatasaray karşısında suskun kaldı ve 6 puan kaybetti.