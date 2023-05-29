Ligden düşen Southampton Liverpool'a 4 gol attı

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Southampton, sahasında Liverpool'u konuk etti.

Ligden düşmesi kesinleşen Southampton ile Liverpool arasındaki mücadele gol düellosuna sahne oldu.

Liverpool, 10. dakikada Jota, 14. dakikada da Firmino ile 2-0 öne geçti.

19. dakikada James Ward-Prowse ile farkı 1'e indiren Southampton, 28. dakikada Kamal Sulemana ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton, 47. dakikada Kamal Sulemana'nın golüyle öne geçti. 64. dakikada da Armstorng durumu 4-2 yaptı.

Liverpool, 72. dakikada Cody Gakpo ile farkı bire indirirken, 73. dakikada Jota skoru ilan eden golü attı: 4-4.

Bu sonucun ardından 67 puanlı Liverpool, sezonu 5. sırada tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Southampton ise Premier Lig'e 25 puanla veda etti.