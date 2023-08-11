Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu

Editör: Fatma Demirkaya
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Teknik Direktör Julen Lopetegui ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Wolverhampton Kulübü, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının ligde 2023-2024 sezonunun başlamasına bir gün kala karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldığını ilan etti.
İspanya Milli Takımı, Porto, Real Madrid ve Sevilla'yı çalıştıran Lopetegui, Kasım 2022'de Wolverhampton'a gelmişti.
Lopetegui yönetimindeki Wolverhampton, geçen sezonu 41 puanla 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yarattı.