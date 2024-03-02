Lila Kağıt’tan Ergene’de GES Yatırımı

Dünyada 80’den fazla ülkeye yaptığı ihracat gerçekleştiren ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markalarını bünyesinde barındıran Lila Kağıt, Türkiye’nin üç farklı noktasında, toplam 50 MW gücünde yenilenebilir enerji yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şirketin bu kapsamdaki ilk yatırımı olan ve Ergene'deki üretim sahasına kurulan 14.5 MW kapasiteli Çatı tipi GES devreye alınarak, test üretimlerine başladı. Üretim sahasındaki çatıların tamamı toplam 33.761 adet güneş enerjisi paneli ile kaplanırken, çevresel anlamda da önemli bir çalışmaya imza atıldı. Proje sayesinde sadece bir yılda karbon salınımının 8.613 ton azaltılması planlanıyor.

SIRADA YENİ LOKASYONLAR VAR

Bir yandan, geçtiğimiz aylarda Erzurum'da temelini attığı tesis ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in ilk temizlik kağıdı üretim merkezi ve en büyük ağır sanayi yatırımlarından birini Türkiye’ye kazandırmayı hedefleyen Lila Kağıt; diğer yandan, yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız kesmeden devam edecek. Lila Kağıt bu hedef doğrultusunda, yakın zamanda Türkiye’nin iki farklı noktasında daha güneş enerjisi santrali kurmayı ve toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 50 MW’a çıkarmayı hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİM SİSTEMİ OLUŞTURACAK

Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelme kararının temelinde yatan nedenlerin; daha az karbon salınımı, yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımı ile ülke ekonomisine katkı, AB'nin ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na uyum ve yurt dışı pazarlardaki rekabet avantajı olduğunun altını çizen Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Ergene tesisimizin ardından devreye alacağımız diğer GES projelerimiz tamamlandığında; Lila Kağıt olarak tükettiğimiz toplam elektriğin dörtte birini yenilenebilir kaynaklardan karşılayabileceğiz. Toplam 1 milyar TL’lik yatırım bedeli olan yenilenebilir enerji santrallerimiz ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı ve kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir bir üretim sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece Ergene tesisimizde faaliyete geçen GES sayesinde 25 yıllık sürede 200 bin tona yakın karbon salımının önüne geçebilecek ve buna eş olarak 1.3 milyon ağacı kurtarmış olacağız. Diğer yatırımlarımızın da tamamlanmasıyla, bu rakamların üç kat artacağını söyleyebiliriz” dedi.