Lille Berke'yi resmen duyurdu! Burak, Yusuf ve Zeki'den mesaj var

Kaynak: Haber Merkezi
Lille Berke'yi resmen duyurdu! Burak, Yusuf ve Zeki'den mesaj var

Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Kulüp transfer videosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e de yer verdi.

Fransa Ligue 1'in dişli ekiplerinden Lille, 40 milyon euroya PSG'ye yolladığı kalecisi Chevalier'nin yerini Süper Lig'den doldurdu.

Kuzey ekibi, Eyüpspor'da geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer'i kadrosuna resmen kattı.

'EN İYİSİNİ BAŞARMAK İÇİN BURADAYIM'

Lille ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki file bekçisi kulübün resmi sitesine şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Türkiye'de herkes, son yıllarda milli takımımızdan bazı oyuncularla başardığı şeylerle LOSC'u tanıyor ve seviyor. Bugün burada olmak, benden önceki Burak, Zeki ve Yusuf gibi, benim için büyük bir gurur kaynağı. LOSC'un geçmişte neler başardığını biliyoruz. Ayrıca, Ligue 1'in çok zorlu bir şampiyona olduğunu bilsem de, bu formayla büyük işler başarmak ve duyguları deneyimlemek istiyorum. En iyisini başarmak için buradayım. Stadyumdaki taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım aramızda iyi bir bağ olur. Her zaman coşkulu ve harika atmosferi seven bir oyuncuyum. LOSC için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."

'TÜRK MİRASI DEVAM EDİYOR'

Transferi hazırladığı video ile duyuran Lille, eski oyuncuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e de mikrofon uzattı. Üç futbolcu da Berke Özer'e başarı dileklerinde bulundu. Videonun sonunda konuşan Berke Özer, "Türk mirası devam ediyor" dedi.

berke2.jpg

FENERBAHÇE YÜZDE 40'TAN VAZGEÇMİŞTİ

Transfer için Lille'in Eyüpspor'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilmişti. Transferde yüzde 40 payı olan Fenerbahçe'nin de bu paydan vazgeçerek yeni sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20 pay eklettiği öğrenilmişti.

Son Haberler
Yapay zeka sistemleri kavgaya tutuştu! Şaşırtan deney
Yapay zeka sistemleri kavgaya tutuştu! Şaşırtan deney
Atilla Yeşilada: Çok zor olacak
Atilla Yeşilada: Çok zor olacak
Diyarbakır’da 2 gündür kayıp olan yaşlı adam bulundu
Diyarbakır’da 2 gündür kayıp olan yaşlı adam bulundu
Türk girişimci ve bilim insanının geliştirdiği çevreci kaplama teknolojisi, endüstrileri domine edebilir
Türk girişimci ve bilim insanının geliştirdiği çevreci kaplama teknolojisi, endüstrileri domine edebilir
Beşiktaş evinde tur peşinde!
Beşiktaş evinde tur peşinde!