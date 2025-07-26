Limon da suyunu çıkardı! Vatandaş artık taneyle alıyor

Edirne’nin 1. Murat Mahallesi’nde kurulan semt pazarında bu hafta limon fiyatı vatandaşları yanına yaklaştırmadı. Kilosu 150 TL’ye satılıyor. Pazarcı esnafları vatandaşların taneyle limon satın aldığını söyledi. Bir adet limon 25 TL.

KİLO OLARAK DEĞİL ARTIK TANEYLE

Pazar esnafı Ferdi Kavakçı, şunları söyledi:

"Limon her yaz fiyat olarak böyledir. Kışın fiyatlar düşer ama yazın yatak limon çıktığı için fiyatlar biraz daha yüksek olur. Bunları kıştan depolayıp yazın piyasaya sürüyorlar. Stok az o yüzden fiyat günden güne artıyor. Burada 1-1,5 ay böyle gider sonra yavaş yavaş düşüşe geçer. Vatandaşlar bir, iki tane alıyor. Kilo olarak alan çok az. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Önceden 10 kasa alıyorsak şu an 2-3 kasa alıyoruz. O da bulunsun diye."

"YENİ MAHSULDE FİYAT DÜŞER"

Bir diğer pazar esnafı da, "Şu anda limonun son zamanları daha yenisi çıkmadı. O yüzden fiyatlar yüksek. Önümüzdeki ayda Ağustos’un 10’una doğru yeni mahsul çıktığı zaman fiyat düşmeye başlar. Bu sürekli olan bir şeydir. Şu anda limon olmadığı için bunlar depolardan geliyor. O yüzden fiyatlar yüksek" şeklinde konuştu.