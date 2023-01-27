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Aman çöpe atmayın müthiş faydaları var

Limon sağlık için oldukça önemli. Özellikle suyu kullanılan limonun posası ise birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İşte çöpe atmamanız gereken limon posasının faydaları…

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:59
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Limon posasının faydaları

Aman çöpe atmayın müthiş faydaları var
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Vücuda sağladığı faydalar ile birçok rahatsızlığa çare olan limon, suyu ve kabuğu ile adeta şifa deposu. Yüksek C vitamini değeri ile aynı zamanda antioksidan kaynağı da olan limon, tepeden tırnağa hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

 

Limon suyunu içeceklere karıştırıp içmek zayıflamaya destek olabileceği gibi, özellikle limonsu suyun birçok faydası bulunmaktadır. Ancak çoğu zaman limonu sıktıktan sonra suyunu kullanır kabuğundaki vitaminleri unuturuz. İşte Limon posasının faydaları...


LİMON POSASINDAN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Limon posasını ister kurutup rendeleyerek yemeklerinize ekleyin, ister rondodan çekerek kullanın.
Tencerede kaynatarak suyunu içebilirsiniz. Sürahinizin içine atarak gün boyunca tüketebilirsiniz.
Tırnak etlerinizi ovalayarak manikür etkisi sağlayabilirsiniz.
Limon posasının içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) sayesinde total kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını önlüyor.
Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor.

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