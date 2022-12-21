Limon ve kavun ikisinin mucizevi faydası. Kabuklarını sakın çöpe atmayın

Limon ve kavunun sağlığa birçok açıdan faydası bulunuyor. İkili bir araya gelince muhteşem bir kür oluşuyor. İkilinin hem kabukları hem de içleri vücudu direnç tutuyor.

LİMON VE KAVUN

Limon ile kabun kabuklarının rendeleyerek karıştırabilip tüketebilirsiniz.

Bu ikisi tüketildiğinde güçlü bir antioksidan sağlar.

Kalp krizi riskini önler. İki karışım yüksek tansiyon rahatsızlığına da iyi gelir.

Karışım iltihap söktürücü etkiye sahiptir.

Kanserli hücrelerini de öldürür.

Böbrek fonksiyonlarının iyi çalışmasını sağlar.

Fazka kilolardan kurtulmak isteyenlerde tüketebilir.

Öte yandan limonun 100 gramında 43 kalori bulunmaktadır. Limonun 100 gramı 8.73 gram karbonhidrat, 0.44 gram protein, 0.36 gram yağ, 1.41 gram lif içermektedir.

KAVUNUN FAYDALARI

Kan şekerini düzenler,

Antioksidan deposu

Kalp sağlığını etkiler,

Bağışıklığı güçlendirir,

Kemik sağlığını etkiler.

LİMONUN FAYDALARI

Kalp krizi riskinin düşürür,

Kansızlığa iyi gelir,

Böbrek taşlarını önler,

Tansiyona iyi gelir,

Eklem iltihaplarına iyi gelir.