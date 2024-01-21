Sevilen tatlı tariflerinden tiramisu tatlısının limonlusu da sevilerek tüketiliyor. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz leziz limonlu tiramisu tarifini sizler için derledik. Peki, limonlu tiramisu nasıl yapılır? Limonlu tiramisu tarifi için malzemeler neler?

İşte limonlu tiramisu tarifi…

LİMONLU TİRAMİSU TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 su bardağı taze sıkılmış limon suyu

- 1 çay bardağı toz şeker

- 2 adet yumurta sarısı

- 1 su bardağı labne peyniri

- 1 su bardağı krema (sıvı halde)

- 1 paket ladyfinger bisküvi (tiramisu bisküvisi)

- Limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

- Yarım çay bardağı sıcak su

- Yarım su bardağı sıcak su (bisküvileri ıslatmak için)

LİMONLU TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Taze sıkılmış limon suyu ve toz şekeri bir tencereye alın. Orta ateşte karıştırarak şeker eriyene kadar ısıtın. Ardından kaynamaya bırakmadan ocaktan alın.

Yumurta sarılarını bir kaba alın ve çırpıcı ile hafifçe çırpın. Ardından sıcak limonlu şeker karışımını yavaşça ekleyerek sürekli karıştırın.

Labne peynirini ekleyip iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta kremayı çırpın. Ardından labneli karışıma ekleyin ve karışımı homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Bir su bardağı sıcak suyu, yarım su bardağı sıcak suyu ve dilerseniz biraz limon kabuğu rendesini karıştırarak bir kabın içine alın. Ladyfinger bisküvilerini bu karışıma batırarak hızlıca ıslatın.

Bir kaba sırasıyla ıslatılmış bisküvileri yerleştirin ve üzerine limonlu karışımın yarısını dökün.

İkinci katı da aynı şekilde yapın. Kalan limonlu karışımı üzerine dökün.

Tiramisuyu buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirin.

Servis öncesi üzerine isteğe bağlı olarak limon kabuğu rendesi serpiştirebilirsiniz.