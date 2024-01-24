Baklava şerbeti nasıl yapılır? Baklava şerbeti tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Baklava şerbeti nasıl yapılır? Baklava şerbeti tarifi için malzemeler neler?
Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından baklava yaparken hamuru kadar baklavanın şerbeti de önemlidir. Evinizde yapacağınız baklavalar için en uygun şerbet tarifini sizler için derledik. Peki, baklava şerbeti nasıl yapılır? Baklava şerbeti tarifi için malzemeler neler?

Şerbetli tatlıların yapımında dikkat edilen en önemli nokta hamuru ve şerbetidir. Baklava yaparken açılacak kat sayısına, hamurun inceliğine ve şerbetine dikkat etmek gerekiyor. Peki, baklava şerbeti nasıl yapılır? Baklava şerbeti tarifi için malzemeler neler?

İşte baklava şerbeti tarifi…

BAKLAVA ŞERBETİ TARİFİ

Baklava şerbeti, baklava gibi tatlılara tatlılık ve nemlilik katmak için kullanılan özel bir şekerli sıvıdır.

- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı toz şeker

- 1 dilim limon (isteğe bağlı, şerbetin beyaz kalması için)

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BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Su ve toz şekeri bir tencereye ekleyin. Orta ateşte karışımı kaynamaya bırakın.

Şeker tamamen eriyene kadar karışımı karıştırın. Ardından kaynamaya başlayınca altını kısın.

Eğer kullanacaksanız, limon dilimini şeker karışımına ekleyin. Limon, şerbetin beyaz kalmasına yardımcı olur.

Şerbeti kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. Bu süre zarfında şerbet kıvam alacak ve hafifçe yoğunlaşacaktır.

Ocaktan almadan önce şerbetin sıcaklığını kontrol edin. Ilıdığında limon dilimini çıkarın (kullanıyorsanız).

Şerbeti soğumaya bırakın. Şerbet soğuduktan sonra baklava veya diğer tatlıları üzerine dökerek kullanabilirsiniz.

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