Linç girişimini polis engelledi. Laf atma tartışması ilçeyi karıştırdı

Kaynak: İHA
Linç girişimini polis engelledi. Laf atma tartışması ilçeyi karıştırdı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde markette bir şahsın, genç kıza laf attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sokağa dökülen mahalleli, şahsın kaçtığı apartmanı taşladı. Kalabalık tarafından linç edilmek istenilen şahsı polis kurtardı.

Kaynarca Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şahıs markette genç bir kıza laf attı. Çevrede bulunanlar vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Konunun duyulması sonrasında bölgeye gelen kalabalık, genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi.

Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın dağılmasını istedi. Binadan çıkarılan şahıs, polis aracına götürülmek istenildiği esnada öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istenildi. Şahsı, polis ekipleri linç edilmekten kurtardı.

Destek için bölgeye jandarma ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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