LinkedIn siyasi baskı nedeniyle o ülkeden çekiliyor. 700 kişiyi işten çıkaracaklar

Linkedin, hükümetin taleplerine uymanın giderek zorlaştığını belirterek Çin'deki yerel iş uygulamasını aşamalı olarak kaldırmaya başlayacağını ve bu sebeple 700’den fazla çalışanını işten çıkartacağını açıkladı.

LinkedIn siyasi baskı nedeniyle o ülkeden çekiliyor. 700 kişiyi işten çıkaracaklar

Editör: Erhan Songür

Profesyonel bağlantılar için sosyal medya platformu olan LinkedIn, 700'den fazla kişiyi işten çıkarmayı ve Çin'de iş arayanlar için uygulamasını kapatmayı planladığını duyurdu.

700'DEN FAZLA ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky Pazartesi günü çalışanlara yazdığı bir mektupta, şirketin yavaşlayan gelir artışına ve değişen müşteri davranışlarına yanıt olarak Çin'deki 716 kişiyi işten çıkaracağını ve iş bulma uygulamasını kaldıracağını söyledi.

Roslansky, "Gelişen bir pazarda, vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için sürekli olarak stratejimizi uyarlama inancına sahip olmalıyız" dedi.

İşten çıkarmaların, Google, Amazon, Meta, Twitter ve Microsoft'ta 100.000'den fazla çalışanın işten çıkarılmasının ardından son aylarda teknoloji sektörünü vuran en son işten çıkarmalar olduğu vurgusu yapıldı.

ÇİN HÜKÜMETİNİN DÜZENLEYİCİ TALEPLERİ ZORLADI

LinkedIn, Çin hükümetinin düzenleyici taleplerine uymanın giderek zorlaştığını gerekçe göstererek 2021'de Çin'deki hizmetlerinin çoğunu kapatmıştı.

Çin'de faaliyet gösteren tek büyük Batılı sosyal medya sitesi olan LinkedIn, Pekin yönetimini eleştiren gazetecileri kara listeye almak da dahil olmak üzere Çin sansürüyle işbirliği yaptığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

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