Lionel Messi dünyanın en iyi stoperini açıkladı. Sosyal medya ikiye bölündü

Ekvadoru'u 1-0 mağlup eden Arjantin'de Messi takım arkadaşı CHristian Romero'nun performansına övgüler yağdırdı.

Lionel Messi dünyanın en iyi stoperini açıkladı. Sosyal medya ikiye bölündü

Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Ekvador'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Messi açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Messi, takım arkadaşı Christian Romero'nun Ekvador karşısındaki performansını öve öve bitiremezken ilginç bir yorumda bulundu.

Messi Romero hakkında, "Benim için o şu anda dünyanın en iyi defans oyuncusu. Bu gece muhteşem bir performans sergiledi, maçın adamı" dedi.

Messi'nin bu açıklaması sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar yıldız futbolcunun bu yorumuna katılırken bazıları karşı çıktı.

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