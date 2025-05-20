Lise öğrencilerin deniz keyfi faciayla bitti! Mayıs Yedisi’nde trajik olay

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ordu'da Mayıs Yedisi dolayısıyla denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisinden birisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için denize giren Y.K, O.K.B. ve A.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından Y.K. ve A.Ö. sudan çıkartıldı, bir süre devam eden çalışmaların ardından da Orhan Kadirhan Bilkay sudan çıkartıldı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki öğrencinin ise tedavileri devam ediyor.

aw458839-01.jpg

aw458839-02.jpg

aw458839-03.jpg

aw458839-04.jpg

aw458839-05.jpg

aw458839-06.jpg

Son Haberler
Öğrencisine 'Karabaş' diye hitap eden öğretmen hakkında karar!
Öğrencisine 'Karabaş' diye hitap eden öğretmen hakkında karar!
Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı: Acilen ameliyata alındı
Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı: Acilen ameliyata alındı
Erdoğan bu fotoğraf için ilk kez konuştu. Görünce ne hissetti?
Erdoğan bu fotoğraf için ilk kez konuştu. Görünce ne hissetti?
Bebek katili Öcalan hakkında ortalığı karıştıracak karar!
Bebek katili Öcalan hakkında ortalığı karıştıracak karar!
Torreira'dan sürpriz hamle! Takipten çıkmıştı ama...
Torreira'dan sürpriz hamle! Takipten çıkmıştı ama...